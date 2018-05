فابريغاس نجم تشيلسي يعقد قرانه على اللبنانية دانييلا سمعان (صور)

احتفل لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، سيسك فابريغاس، بعقد قرانه على صديقته، عارضة الأزياء اللبنانية، دانييلا سمعان، يوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الفخمة وسط إنجلترا، وذلك وفقًا لما أعلنه الزوجان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فابريغاس، عبر حسابه على شبكة إنستغرام، صورة له، برفقة دانييلا، إلى جانب أبنائهم، أمام فندق بمقاطعة باركشير، غربي لندن.

Just married to the woman of my dreams @firstLadyD4 ???????????????? Thank you Pamela, @Rosa_Clara, @ParAzarMe & @BassamFattouh for making this day so perfect ❤️ pic.twitter.com/d8XxMCxSkZ

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 15, 2018