فابريغاس نجم تشيلسي يعقد قرانه على اللبنانية دانييلا سمعان (صور)

احتفل لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، سيسك فابريغاس، بعقد قرانه على صديقته، عارضة الأزياء اللبنانية، دانييلا سمعان، يوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الفخمة وسط إنجلترا، وذلك وفقًا لما أعلنه الزوجان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فابريغاس، عبر حسابه على شبكة إنستغرام، صورة له، برفقة دانييلا، إلى جانب أبنائهم، أمام فندق بمقاطعة باركشير، غربي لندن.

Just married to the woman of my dreams @firstLadyD4 ???????????????? Thank you Pamela, @Rosa_Clara, @ParAzarMe & @BassamFattouh for making this day so perfect ❤️ pic.twitter.com/d8XxMCxSkZ — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 15, 2018

يذكر أن هذا الفندق، سيقيم فيه أيضًا الأمير هاري، النجل الأصغر للأميرة ديانا، وصديقته ميغان ماركل، يوم الجمعة المقبل، قبل عقد قرانهما رسميًا في اليوم التالي.

كما نشرت عارضة الأزياء اللبنانية، صورًا أخرى، تظهر فيها برفقة اللاعب الدولي وأبنائهما.

وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: “لقد تزوجت بهذا الرجل الذي أعشقه”.

ويرتبط فابريغاس ودانييلا، بعلاقة عاطفية منذ 2011، عقب انفصال عارضة الأزياء عن زوجها السابق ورجل الأعمال اللبناني، إيميل تكتوك، الذي أنجبت منه ابنين، وهما جوزيف وماريا.