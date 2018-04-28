فابريغاس يحافظ على آمال تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا

حافظ سيسك فابريغاس على آمال تشيلسي في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف مبكر في الفوز 1-صفر على مضيفه سوانزي سيتي، ليترك الفريق الويلزي في مواجهة معركة كبيرة للبقاء بين الكبار، اليوم السبت.

ويتأخر فريق المدرب أنطونيو كونتي بنقطتين فقط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع؛ لكنه خاض مباراة أكثر من جاره اللندني في صراع التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وسجل فابريغاس الهدف الوحيد بعد أربع دقائق من البداية، عندما استغل إيدن هازارد خطأ أندي كينغ ومرر إلى لاعب الوسط الإسباني الذي سدد بقدمه اليسرى في شباك أوكاش فابيانسكي حارس سوانزي ليحرز هدفه رقم 50 في الدوري.

وسنحت عدة فرص لسوانزي لإدراك التعادل، لكن أندريه أيو وتوم كارول سددا بعيدًا عن المرمى، ليصبح الفريق الويلزي متقدمًا بنقطة واحدة على منطقة الهبوط مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.