هازارد يهدد تشيلسي بالرحيل

هدد إيدن هازارد، لاعب وسط تشيلسي، ناديه اللندني بالرحيل عن النادي، حال عدم التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الموسم المقبل.

وأجل الدولي البلجيكي البالغ عمره 27 عامًا توقيع عقد جديد مع النادي مقابل 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لحين التأكد من إنفاق النادي بسخاء على التعاقدات الصيفية.

ويتبقى عامان في العقد الحالي لهازارد مع تشيلسي الذي يلقى منافسة شرسة مع ريال مدريد للتعاقد مع الدولي البلجيكي لاعب ليل الفرنسي السابق.

وقال هازارد محذرًا ناديه: “سآخذ وقتي في التفكير لحين التعاقد مع لاعبين جدد الموسم المقبل. سنرى ما سيحدث. نريد ضم لاعبين مميزين. أريد الفوز بلقب الدوري الممتاز الموسم المقبل والعديد من الألقاب. سأحتاج لوقت في التفكير قبل حسم القرار”.

وتعاقد أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، مع ألفارو موراتا مقابل 65 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي وضمه إلى سبعة لاعبين تعاقد معهم الصيف الماضي مقابل 250 مليون جنيه استرليني.

ورغم ذلك اعترف كونتي بأن تشيلسي تراجع في سوق الانتقالات مقارنة بمانشستر سيتي البطل المتوج بالبريميرليغ.

وأثار هذا السيناريو قلق هازارد الطامح للعودة للألقاب ويرد استمرار تشيلسي على القمة ليحقق طموحاته خاصة وأن الفريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما اكتفى بالمركز الخامس في الدوري هذا الموسم.

لكن رغم ذلك يسعى تشيلسي للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد حتى لا يخرج من الموسم دون ألقاب، قائلًا: “أحتاج إلى بطولتين إضافيتين دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. الألقاب مهمة خاصة أني لم أفز بهما من قبل. نحن نحتاج للفوز بالكأس للتعويض عن غيابنا عن دوري الأبطال”.