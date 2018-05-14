كونتي يطالب لاعبيه بالتحسن قبل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد

طالب أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، لاعبيه بالتحسن بعد عرض مخيب ظهر فيه الفريق بلا أنياب في الخسارة أمام نيوكاسل، أمس الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد، يوم السبت المقبل.

وشاهد كونتي، المتوقع رحيله عن تشيلسي بعد نهائي كأس الاتحاد فريقه يخسر 3-صفر أمام مستضيفه نيوكاسل صاحب المركز العاشر.

وبهذه الهزيمة والتي تزامنت مع فوز ليفربول برباعية دون رد على ضيفه برايتون تبخرت آمال تشيلسي في اللعب بدوري الأبطال الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس.

وأبلغ كونتي الصحافيين قبل مباراة نهائي كأس الاتحاد، يوم السبت، على ملعب ويمبلي: “يجب ان نتحسن في المباراة المقبلة. لن تكون لدينا أي فرصة في نهائي الكأس لو كررنا نفس الأداء أمام نيوكاسل”.

وتابع: “أمامنا 6 أيام لتغيير الوضع وإبداء الرغبة في القتال .. جماهيرنا تستحق أكثر مما قدمناه اليوم”.

وقال المدرب الإيطالي الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الممتاز في أول مواسمه في ستامفورد بريدج، إن مشوار فريقه هذا الموسم كان “مخيبًا جدًا للآمال”.