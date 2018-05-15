أستون فيلا يواجه فولهام في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي

تأهل أستون فيلا لمواجهة فولهام في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه ميدلسبره، اليوم الثلاثاء.

وتفوق أستون فيلا 1-صفر ذهابًا وأظهر صلابة دفاعية أمام ميدلسبره ليصبح فريق المدرب ستيف بروس على بعد مباراة واحدة من العودة لدوري الأضواء بعد هبوطه في 2016.

بدأ اللقاء بدقيقة تصفيق لمدافع أستون فيلا السابق جلويد صمويل الذي توفي في حادث سير صباح اليوم الثلاثاء عن عمر 37 عامًا.

وكاد ميدلسبره أن يهز الشباك في الوقت القاتل عندما سدد ستيوارت داوننج ركلة حرة ارتطمت بالقائم في الدقيقة 89.

وعمت الاحتفالات في استاد فيلا بارك بعدما اقتحم المشجعون أرض الملعب عقب صفارة النهاية.

وستلعب المباراة النهائية في ملحق الصعود في استاد ويمبلي يوم 26 من الشهر الجاري.