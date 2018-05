وفاة جلويد صمويل مدافع أستون فيلا السابق في حادث سير

قال اتحاد كرة القدم في ترينيداد وتوباغو، اليوم الثلاثاء، إن جلويد صمويل، مدافع أستون فيلا السابق، توفي في حادث سير بإنجلترا، صباح اليوم الثلاثاء.

وخاض اللاعب الراحل البالغ من العمر 37 عامًا نحو 200 مباراة مع أستون فيلا، كما دافع عن ألوان بولتون واندرارز وكارديف سيتي.

وقال الاتحاد في حسابه على فيسبوك: “وصلتنا أنباء مفجعة بوفاة لاعب المنتخب الوطني وأستون فيلا السابق جلويد صمويل في حادث سيارة، صباح اليوم الثلاثاء”.

Jlloyd Samuel, who made 240 Premier League appearances for Aston Villa and Bolton Wanderers, has died in a car crash aged 37.

