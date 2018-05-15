وفاة جلويد صمويل مدافع أستون فيلا السابق في حادث سير

وفاة جلويد صمويل مدافع أستون فيلا السابق في حادث سير

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

قال اتحاد كرة القدم في ترينيداد وتوباغو، اليوم الثلاثاء، إن جلويد صمويل، مدافع أستون فيلا السابق، توفي في حادث سير بإنجلترا، صباح اليوم الثلاثاء.

وخاض اللاعب الراحل البالغ من العمر 37 عامًا نحو 200 مباراة مع أستون فيلا، كما دافع عن ألوان بولتون واندرارز وكارديف سيتي.

وقال الاتحاد في حسابه على فيسبوك: “وصلتنا أنباء مفجعة بوفاة لاعب المنتخب الوطني وأستون فيلا السابق جلويد صمويل في حادث سيارة، صباح اليوم الثلاثاء”.

وتابع: “طبقًا للتقارير التي وصلتنا، كان جلويد في طريق العودة إلى المنزل بعد اصطحاب أولاده من المدرسة، عندما اصطدمت سيارته بأخرى قادمة. اشتعلت النيران في سيارته واكتشفت جثته محترقة.

“يتقدم اتحاد كرة القدم في ترينيداد وتوباغو وزملاء اللاعب السابقون في المنتخب الوطني بخالص التعازي لأسرته في بريطانيا وفي بلده ترينيداد”.

ودافع صمويل عن ألوان إنجلترا في فئات الشباب قبل أن يخوض مباراتين مع المنتخب الأول لترينيداد وتوباغو.

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