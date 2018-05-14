نيمار يتحدث للمرة الأولى عن عروض ريال مدريد ومانشستر يونايتد

تحدث النجم البرازيلي نيمار للمرة الأولى عن التكهنات التي تثار بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان، مؤكدا أن الجميع يعرف الهدف الذي من أجله انضم للنادي الفرنسي.

وقال مهاجم سانتوس السابق خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال حفل توزيع جوائز الموسم يوم الأحد “ريال مدريد أم مانشستر يونايتد؟ يعرف الجميع لما جئت إلى باريس سان جيرمان”.

وأضاف “يعرف الناس هدفي من الانضمام لسان جيرمان وهدفي الحالي هو كأس العالم. لم يحن الوقت للحديث عن الانتقالات فهذا الأمر يشعرني بالملل”.

لا شك في أن ما قاله نيمار (26 عامًا) يطمئن عشاق النادي الفرنسي ومسؤوليه برغم أن سوق الانتقالات لا يزال لم يبدأ بعد

وخضع نيمار، المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/ آب 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (265.11 مليون دولار)، لجراحة في الثالث من مارس/ آذار الماضي لكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق في الـ 14 من الشهر المقبل.

وغاب نيمار عن آخر شهرين من الموسم الحالي للإصابة وقد تكهنت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية بأنه أبلغ مسؤولي سان جيرمان بأنه يرغب في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.