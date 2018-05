الحارس البرازيلي إيدرسون يبقى في مانشستر سيتي حتى 2025

وقع البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، عقدًا طويل الأمد سيبقيه في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2025.

وخرج الحارس البالغ من العمر 24 عامًا والمنضم إلى سيتي في يونيو/ حزيران الماضي بشباك نظيفة 21 مرة، وساعد النادي على التتويج بلقبي الدوري الممتاز وكأس الرابطة.

???? DEAL DONE: Ederson has signed a new 7-year contract at Manchester City. (Source: @ManCity) pic.twitter.com/zxlxLHTXJX

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 13, 2018