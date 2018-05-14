الحارس البرازيلي إيدرسون يبقى في مانشستر سيتي حتى 2025

وقع البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، عقدًا طويل الأمد سيبقيه في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2025.

وخرج الحارس البالغ من العمر 24 عامًا والمنضم إلى سيتي في يونيو/ حزيران الماضي بشباك نظيفة 21 مرة، وساعد النادي على التتويج بلقبي الدوري الممتاز وكأس الرابطة.

???? DEAL DONE: Ederson has signed a new 7-year contract at Manchester City. (Source: @ManCity) pic.twitter.com/zxlxLHTXJX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 13, 2018

وأصبح سيتي أول فريق يجمع 100 نقطة في موسم واحد للدوري الممتاز يتألف من 38 مباراة بعدما سجل غابرييل جيسوس هدف الفوز على ساوثهامبتون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أمس الأحد.

وأبلغ إيدرسون موقع سيتي على الإنترنت: “السعادة لا تسعني بالتوقيع على عقد جديد. هذا يعني أن النادي سعيد بما أقدمه ويثق في أدائي. أتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظن النادي وأن أُسعد الجماهير”.