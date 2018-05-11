غوارديولا يكشف موقف أغويرو وتعاقدات مانشستر سيتي الميركاتو المقبل

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن السعي من أجل تسجيل مجموعة من الأرقام القياسية، ساعد فريقه في الحفاظ على تركيزه في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وحطم مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد النقاط بالدوري الممتاز بوصوله إلى 97 نقطة بفوزه على برايتون أند هوف ألبيون 3/1، يوم الأربعاء، وسينهي مسيرته الرائعة هذا الموسم بتخطي حاجز الـ 100 نقطة إذا فاز يوم الأحد على ساوثهامبتون.

كما عادل مانشستر سيتي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بمباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد والبالغ 31 انتصارًا، وسجل رقمًا قياسيًا وصل 105 أهداف حتى الآن خلال 37 مباراة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: “ساعدتنا هذه الأرقام في الحفاظ على تركيزنا خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضاف: “هناك الكثير من (اللحظات الخاصة)…18 فوزًا متتاليًا هو سبب فوزنا بالدوري. هذه هي أهم نقطة في الموسم”.

واستبعد المدرب الإسباني إجراء تغييرات كبيرة بالفريق خلال موسم الانتقالات، لكنه قال إنه يرغب في ضم “لاعب أو اثنين آخرين” لتوفير المزيد من الحلول على أرض الملعب.

وأوضح: “ربما لا يسعد هذا بعض اللاعبين، فهم يرغبون في اللعب لفترة أطول وربما يطلبون الرحيل لكنهم ليسوا كثيرين”.

وأضاف: “لقد قمنا بضخ استثمارات كبيرة العام الماضي نظرًا لارتفاع متوسط أعمار اللاعبين. 10 أو 11 لاعبًا كانوا فوق 31 عامًا. الآن سنغيّر بعض التفاصيل مع رحيل يايا (توري) لكن ليست كثيرة. ضم لاعب وربما اثنين”.

وقال إنه يرغب في بقاء المهاجمين سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينغ، وأوضح: “في الموسم الماضي قلت وربما 1000 مرة إن سيرجيو سيبقى حتى يقرر هو أن الوقت حان للرحيل”.

ويرغب النادي في إبرام عقد طويل الأجل مع سترلينغ بعد أفضل موسم له في الدوري الممتاز سجل خلاله 23 هدفًا في كل المسابقات.

وقال غوارديولا: “النادي ورئيسه وأنا نرغب جميعًا في استمراره فترة طويلة وتجديد عقده، لكننا سنبدأ عطلة خلال أيام قليلة. كلنا نرغب في بقائه أطول فترة ممكنة”.