سون مهاجم توتنهام على رأس تشكيلة كوريا الجنوبية المبدئية لكأس العالم

تصدر سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، تشكيلة مبدئية من 28 لاعبًا أعلنها منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا وسيسعى المدرب شين تاي-يونغ لتقليصها إلى 23 لاعبًا قبل انطلاق البطولة الشهر المقبل.

كما استدعى شين لأول مرة الجناح الشاب لي سيونغ-وو خريج أكاديمية برشلونة الذي انتقل للعب في إيطاليا العام الماضي.

وفاجأ استدعاء الثلاثي لي البالغ من العمر 20 عامًا واوه بان-سوك مدافع جيجو ومون سيون-مين لاعب وسط إنشيون لأول مرة للمنتخب الأول البعض، لكن المدرب شين قال إن انضمامهم سيفيد الفريق.

وأبلغ شين الصحفيين: “رغم أنه لم يتبق الكثير من الوقت حتى كأس العالم أتوقع انضمامهم للتشكيلة النهائية إذا أثبتوا وجودهم”.

وقال شين، إنه لمس عن كثب ما الذي يمكن أن يقدمه لي للتشكيلة بعد أن سبق له قيادة منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم تحت 20 عامًا العام الماضي.

وتألق لي في تلك البطولة وسجل هدفين من بينها الانتصار 2-1 على الأرجنتين حيث بلغت كوريا الجنوبية صاحبة الضيافة دور الستة عشر.

وأضاف شين: “أعرف تماما نقاط قوته وضعفه أكثر من أي شخص آخر بعدما عملنا سويا في كأس العالم تحت 20 عامًا”.

وقال شين (49 عامًا)، إنه كان يعتزم إعلان القائمة النهائية المؤلفة من 23 لاعبًا مباشرة دون اختيار قائمة مبدئية، لكن الإصابات أجبرته على تعديل خططه. وقال إن خط الدفاع أكثر ما يقلقه في التشكيلة.

وستعلن كوريا الجنوبية التشكيلة النهائية في الرابع من يونيو حزيران.

وتشارك كوريا الجنوبية، التي أوقعتها القرعة مع المكسيك والسويد وألمانيا حاملة اللقب، للمرة التاسعة على التوالي في كأس العالم.

وستخوض مباريات ودية أمام هندوراس والبوسنة وبوليفيا والسنغال قبل أن تواجه السويد في مستهل مشوارها بالمجموعة السادسة في 18 يونيو.