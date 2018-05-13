أهداف مباراة توتنهام وليستر سيتي.. فاردي ومحرز وإيهياناتشو يتقدمون للثعالب وهاري كين ولاميلا للسبيرز (فيديو)

تقدم المهام جيمي فاردي بهدف لفريقه ليستر سيتي في المباراة التي تجمعه مع توتنهام، في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

وتلقى فاردي كرة من زميله الجزائري رياض محرز ليسكنها شباك الحارس الفرنسي هوغو لوريس في الدقيقة الرابعة.

وتعادل هاري كين لتوتنهام بعد مرور 3 دقائق فقط على هدف فاردي.

وجاء هدف التعادل لكين بعدما تلقى كرة من البرازيلي لوكاس مورا.

وأعاد الجزائري رياض محرز التقدم لليستر سيتي في الدقيقة 16.

ووسع كيليتشي إيهياناتشو التقدم لليستر سيتي بهدف في الدقيقة 47، لكن إريك لاميلا أعاد الفارق إلى هدف بعدما سجل هدفًا لتوتنهام في الدقيقة 49.

وسجل كريستيان فوتشس هدفًا ذاتيًا في مرمى فريقه ليستر سيتي ليتعادل توتنهام 3/3 في الدقيقة 53.

وضمن توتنهام التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويحتل المركز الثالث على لائحة الترتيب، علمًا أن مانشستر سيتي نال اللقب.