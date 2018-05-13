ترتيب الدوري الإنجليزي النهائي لموسم 2017/2018

اختُتمت مباريات الدوري الإنجليزي، للموسم 2017/2018 اليوم الأحد، بإقامة الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.

وأُقيمت جميع المباريات في التوقيت عينه.

وشهدت الجولة فوز مانشستر سيتي 1/0 على ساوثهامبتون، ومانشستر يونايتد 1/0 على واتفورد، وآرسنال 1/0 على هيديرسفيلد تاون.

وشهدت الجولة الـ38 فوزًا كبيرًا لليفربول بنتيجة 4/0 على برايتون، كما حقق توتنهام فوزًا دراميًا بنتيجة 5/4 على ليستر سيتي.

في حين تلقى تشيلسي خسارة مهينة بنتيجة 3/0 أمام نيوكاسل، وسقوط إيفرتون 3/1 أمام ويستهام.

وبختام مباريات الموسم يكون الترتيب على النحو التالي:

1. مانشستر سيتي 100 نقطة (البطل).

2. مانشستر يونايتد 81 نقطة.

3. توتنهام هوتسبير 77 نقطة.

4 ليفربول 75 نقطة.

5. تشيلسي 70 نقطة؟

6. آرسنال 36 نقطة.

7. بيرنلي 54 نقطة.

وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة، إلى دور المجموعات في أبطال أوروبا، وهم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول.

في حين تأهل تشيلسي وآرسنال مباشرة إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي، بينما سيلعب بيرنلي في التصفيات التأهيلية للمسابقة.