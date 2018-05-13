رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول في مرمى برايتون، لحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليتجاوز رقمي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأوروغوياني لويس سواريز واللذين سجلا 31 هدفًا في موسم واحد.

وتُوج رونالدو رفقة مانشستر يونايتد بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2007/2008، وسواريز رفقة ليفربول موسم 2013/2014 برصيد 31 هدفًا.

ومنذ انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992/1993 لم يفز بلقب الهداف فوق 30 هدفًا سوى 4 لاعبين وهم الإنجليزي ألان شيرر الذي سجل 34 هدفًا موسم 1994/1995 و31 هدفًا موسم 1995/1996، والإنجليزي أندي كول الذي سجل 34 هدفًا موسم 1993/1994، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروغوياني لويس سواريز.

ودخل النجم المصري تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أصبح خامس لاعب يتجاوز 30 هدفًا، والثالث في الترتيب خلف الثنائي شيرر وكول.