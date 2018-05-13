محمد صلاح يحصد 33 جائزة في أول مواسمه مع نادي ليفربول الإنجليزي

حقق المهاجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، 33 جائزة في أول مواسمه مع الفريق الكروي.

وانتزع صلاح (25 عامًا) جائزة أفضل لاعب أفريقي التي منحها له الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، وكذلك من شبكة “بي بي سي” البريطانية.

كما فاز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول بتصويت الجمهور، وكذلك بتصويت اللاعبين بإجمالي مرة واحدة في كل منهما. وحقق جائزة لاعب الموسم في إنجلترا من رابطة الأندية المحترفة، ليصبح ثاني عربي وأفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.

وحصل صلاح على جائزة لاعب العام في “البريمرليغ” المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وأفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها العام 1948.

وفاز “مو” بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم المقدمة من رابطة ” البريمرليغ”.

كما نال صلاح أيضًا جائزة لاعب الشهر في ليفربول بإجمالي 7 مرات، ولاعب الشهر في “البريمرليغ” من رابطة المحترفين بإجمالي 4 مرات، ولاعب الشهر في “البريمرليغ” من الشركة الراعية بإجمالي 3 مرات.

وفاز النجم المصري بجائزة هدف الشهر في ليفربول بإجمالي 6 مرات، وهدف الجولة بدوري أبطال أوروبا بواقع مرتين، ولاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 4 مرات. ‎