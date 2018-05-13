شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا لفريقه ليفربول، في مباراته أمام برايتون، في إطار منافسات الجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 26 من المباراة بعد كرة من زميله دومينيك سولانكي ليضعها على يسار الحارس.

وهذه آخر مباراة لليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 من الشهر الحالي.

وسيضمن الفوز اليوم لليفربول التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كرابع الترتيب، إذ يلاحقه تشيلسي.

وهذا الهدف رقم 32 لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي ورقم 44 في جميع المسابقات.