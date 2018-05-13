هدف مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد.. راشفورد يفتتح التسجيل (فيديو)

افتتح النجم الإنجليزي التسجيل لمانشستر يونايتد في مباراته أمام واتفورد في إطار مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف راشفورد في الدقيقة 34 بعد تمريرة طولية متقنة من إريك بايلي إلى خوان ماتا الذي مررها إلى راشفورد ليضعها بسهولة في الشباك.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد قد ضمن المركز الثاني وبالتالي التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

علمًا أن مانشستر سيتي حسم اللقب لصالحه.

في حين يملك واتفورد 41 نقطة في المركز الرابع عشر.