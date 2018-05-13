بنيتيز يكشف الفرق بين محمد صلاح وليونيل ميسي

كشف المدرب الإسباني رافا بنيتيز، المدير الفني لنيوكاسل الإنجليزي، الفارق بين مواجهة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، وليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وقال بنيتيز في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الفارق بينهما هو أن برشلونة لعب بخطة ثابتة، لكن صلاح يتمتع بحرية تكتيكية أكبر، ما يجعل من الصعب إيقافه”.

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول قال بنيتيز: “ليفربول كان محطة مرضية للغاية بالنسبة لي، كان بوابتي للمنافسة على أعلى المستويات، أنا دائمًا ممتن لهذا النادي، وعلاقتي بجمهوره عظيمة”.

وأضاف: “منذ أن كان عمري 13 عامًا، وأنا أعيش في مدريد، أعرف ريال مدريد جيدًا، ورأيت كيف تطور على مر الأعوام، فترة تدريبي للفريق لم تكن بهذا السوء، الذي يتحدث عنه البعض، لكن الأمور انتهت بشكل احترافي، ولا زلت أملك العديد من الذكريات الجيدة هناك”.

وعمّن سيشجع في النهائي قال مدرب ريال مدريد وليفربول سابقًا: “لدي الكثير من الاحترام لريال مدريد وليفربول.. الأفضل سيفوز، لا يوجد فريق مرشح، كل طرف لديه أسلحته، هما متساويان إلى حد ما، ويمكن لأي شيء أن يحدث”.

وأكمل: “سيكون نهائيًا مثيرًا، لقد رأينا مدى الجودة والخبرة، التي خاض بها ريال مدريد مبارياته أمام بايرن ميونخ ويوفنتوس.. وعلى الجهة الأخرى، ليفربول يتمتع بسرعة كبيرة”.

ويلتقي ريال مدريد ضد ليفربول في 26 من الشهر الحالي، على الملعب الأولمبي، في العاصمة الأوكرانية كييف، في نهائي دوري أبطال أوروبا.