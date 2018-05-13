من يرافق كريستيانو رونالدو في هجوم ريال مدريد ضد ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا؟

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن عودة لاعبيه لمستواهم وتألق النجم الويلزي غاريث بيل مجددًا يجعلانه يعاني من صداع الرأس فيما يخص اختيار تشكلة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 26 من الشهر الحالي في كييف.

وسجل بيل هدفين أمام سيلتا فيغو، مساء السبت، فيما سجل العائد إيسكو هدفًا ليفوز ريال مدريد 6-0، وهو ما يجعل المدرب الفرنسي في حيرة من أمره قبل النهائي بحوالي 15 يومًا.

وبعد عودة إيسكو القوية فزيدان لن يغامر أمام فريق يملك السرعة والمرتدات الخاطفة وسيلعب برباعي خط الوسط كاسيميرو ومودريتس وكروس وإيسكو، لكن السؤال المحير فعلاً في رأس المدرب الفرنسي هو من يرافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الهجوم؟

وقدم الفرنسي كريم بنزيما بدوره نهاية موسم جيد وكان حاسمًا في إياب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ، حيث سجل هدفين كما لعب لقاءً جيدًا في الكلاسيكو أمام برشلونة لكن غاريث بيل بدوره قدم مستوى مميزًا في نفس اللقاء.

وأصبح الجناح الويلزي مرشحًا لإزاحة بنزيما من مرافقة النجم البرتغالي، لعدة أسباب يبقى أبرزها استعادة مستواه وسرعته في المرتدات ومعرفته الكبيرة بكرة القدم الإنجليزية وقوتها، حيث لعب لمواسم رفقة توتنهام قبل الرحيل نحو ريال مدريد.

وحسب صحفيين في صحيفة “آ س” المدريدية فغاريث بيل يطرق أبواب النهائي بقوة، ويطلب فرصة لعب اللقاء الحاسم والذي قد يحدد مستقبله بشكل كبير بين البقاء في مدريد أو العودة لإنجلترا مجددًا.

النجم الويلزي قد يكون مفاجآة زيدان في نهائي كييف بالاعتماد عليه رفقة رونالدو كمهاجمين متحركين لضرب دفاع ليفربول.