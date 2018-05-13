محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة الدوري الإنجليزي

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليغ”، والتي تقدمها الشركة الراعية للمسابقة، بخلاف جائزتي رابطة اللاعبين المحترفين وكتّاب كرة القدم.

وتفوق صلاح على كيفين دي بروين ورحيم سترلينغ ثنائي مانشستر سيتى، وديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وهاري كين لاعب توتنهام، وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلى.

وحصل صلاح أخيراً على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون أول لاعب مصرى وثاني لاعب عربي وأفريقي في التاريخ يحصد تلك الجائزة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب من جانب رابطة الكتاب الإنجليز.

وسجل صلاح مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسي كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادي ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذي يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.

كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفاً، متفوقاً بفارق 3 أهداف على هاري كين لاعب توتنهام قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وتختلف تلك الجائزة عن نظيرتها من رابطة اللاعبين المحترفين إذ إن الجائزة المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي والتي اعتمد التصويت بتلك الجائزة على 10% فقط من أصوات الجماهير بينما باقي النسبة مقسمة على لجنة خبراء أمثال السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد وآلان شيرار أسطورة منتخب إنجلترا.

وكان حصد لقب الجائزة العام الماضي الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي.

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي أو أفريقي يحظى بالتتويج بالجائزة التي انطلقت منذ موسم 1994 – 1995 من قبل.