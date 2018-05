محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة الدوري الإنجليزي

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليغ”، والتي تقدمها الشركة الراعية للمسابقة، بخلاف جائزتي رابطة اللاعبين المحترفين وكتّاب كرة القدم.

وتفوق صلاح على كيفين دي بروين ورحيم سترلينغ ثنائي مانشستر سيتى، وديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وهاري كين لاعب توتنهام، وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلى.

وحصل صلاح أخيراً على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليكون أول لاعب مصرى وثاني لاعب عربي وأفريقي في التاريخ يحصد تلك الجائزة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب من جانب رابطة الكتاب الإنجليز.

Congratulations to the @EASPORTSFIFA Player of the Season @MoSalah!#PLAwards pic.twitter.com/xg0JuyVy0M

— Premier League (@premierleague) May 13, 2018