أبرزهم محمد صلاح وسانشيز.. كشف أسرار عقود لاعبين مع أنديتهم

كشفت وثائق “فوتبول ليكس” أسرارًا خفية في عقود عدة لاعبين خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تسعى الفرق لاستمالتهم عبر حوافز مالية لخطف توقيعهم من فرق منافسة.

وكشفت الوثائق أن مانشستر يونايتد وضع عدة بنود في عقد التشيلي ألكسيس سانشيز لإقناعه بالتوقيع، ومنها دفع 75 ألف جنيه إسترليني لكل لقاء يلعبه، ومليون جنيه إسترليني عن كل موسم، ومليوني جنيه إسترليني عن مساهمته في 40 هدفًا في الموسم.

كما كشفت الوثائق أن المصري محمد صلاح منح روما الإيطالي، فريقه السابق، 2.5 مليون جنيه إسترليني كانت في عقده حال تسجيله 35 هدفًا في الموسم، وهو الرقم الذي تجاوزه منذ أسابيع.

ووضع ليفربول في عقد مدافعه الهولندي فيرغيل فان ديك عدة حوافز مالية تخص محافظة الفريق على نظافة مرماه خلال عدد معين من المباريات، وترتفع حسب العدد من 375 ألف جنيه إسترليني إلى 500 ألف جنيه إسترليني، إلى 750 ألف جنيه إسترليني مع عدد مباريات نظيفة تبلغ 18 و20 و22.

وضمن إيفرتون 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية في صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي سجل 26 هدفًا هذا الموسم، ومازال ينتظر 5 ملايين أخرى حال تمديد اللاعب عقده مع مانشستر يونايتد.

بينما ينتظر المهاجم البلجيكي مبلغ 4،5 مليون جنيه إسترليني حال وصوله للهدف 50، و2.4مليون جنيه إسترليني حال البقاء حتى نهاية عقده صيف 2022.