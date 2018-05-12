محمد صلاح يجيب عن سؤال: ماذا لو رحل إلى نادي الزمالك؟ (فيديو)

أجاب محمد صلاح، هداف منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، عن السؤال حول فشل انتقاله إلى نادي الزمالك المصري العام 2011 بعد التصريح الشهير لممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء أن صلاح أقل من طموحات الزمالك.

وقال “صلاح” في حوار تلفزيوني، مساء الجمعة، على قناة “أون” الفضائية المصرية:”بالتأكيد لم أكن سأرحل إلى أوروبا، خاصة أن انضمامي إلى بازل السويسري جاء بعد فشل رحيلي إلى الزمالك بأيام، كما أن الدوري المصري توقف بعدها بسبب مجزرة استاد بورسعيد، وبالتالي لم تكن إدارة الزمالك تستطيع أن تستغني عني بعد فترة قصيرة من ضمي”.

وأشار “صلاح” إلى أنه يتابع الدوري المصري، ولكنه يتمنَّى أن يعود الجمهور إلى المباريات المصرية، لأن الكرة دون جماهير تفتقد الكثير من المتعة، موضحًا أن منظومة الكرة المصرية يجب أن تتطور بصورة كاملة، وليس في جانب بعيدًا عن الآخر”.