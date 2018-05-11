صحيفة: ريال مدريد يفضّل التعاقد مع نيمار على حساب محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الجمعة، أن إدارة ريال مدريد تفضّل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، على حساب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وأشارت تقارير مختلفة إلى انتقال محمد صلاح (25 عامًا)، ونيمار (26 عامًا) إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ولم يخفِ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي رغبته في التعاقد مع نيمار، الذي سعى إلى ضمه عندما كان لاعبًا في سانتوس، قبل انضمامه إلى برشلونة العام 2013.

لكن المطالب المادية الباهظة من ليفربول، وباريس سان جيرمان، حيث يلعب محمد صلاح، ونيمار، تدفع ريال مدريد لضم واحد منهما.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” عن “دياريو غول”، فإن ريال مدريد اتخذ قرارًا بالتعاقد مع نيمار الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة والمقرّب من صلاح، ونيمار، يعرف أن ريال مدريد سيضم مواطنه الصيف المقبل.

لكن الصحيفة أوضحت أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة من مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، إذ أشارت تقارير إلى أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مستعد لصفقة تبادلية يتنازل بموجبها عن سيرجيو أغويرو أو غابرييل جيسوس، إضافة إلى 132 مليون جنيه إسترليني لضم نيمار.