من أجل تدريب آرسنال؟.. فاريا مساعد مورينيو يرحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم

قال مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، إن روي فاريا، مساعد المدرب جوزيه مورينيو، سيرحل عن أولد ترافورد بنهاية الموسم.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن فاريا البالغ عمره 42 عامًا، من بين المرشحين لتدريب آرسنال، الذي سيرحل مدربه آرسين فينغر، بعد 22 عامًا قضاها مع النادي اللندني.

وعمل البرتغالي فاريا مع مورينيو منذ 2001، ونالا معًا 25 بطولة في ستة أندية.

وأبلغ فاريا موقع يونايتد الرسمي على الإنترنت: “بعد تفكير طويل وبقلب حزين، قررت أنه حان الوقت لي للتقدم للأمام”.

“أملك 17 عامًا بخبرة مذهلة لا تنسى، شعرت لفترة أنني بحاجة إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي، قبل البحث عن تحدٍّ جديد في حياتي المهنية”.

وأجاب مورينيو عند سؤاله هل فاريا يمكن أن يكون في القائمة المرشحة لتدريب آرسنال: “أعتقد نعم، تسألونني هل هو الرجل المناسب وإجابتي نعم”.