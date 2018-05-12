مانشستر يونايتد يستعد لإنفاق 150 مليون إسترليني في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لإنفاق 150 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن البطل مانشستر سيتي، وهو ما لا يرضي طموحات إدارة الفريق ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ووفقًا لصحيفة “ميترو” فإن مانشستر يونايتد سيعمل على تخفيض أجور عدد من لاعبيه لتوفير الأموال الكافية للتعاقد مع اللاعبين الذين يريد ضمهم.

ومانشستر يونايتد هو صاحب أعلى فاتورة للأجور في الدوري الإنجليزي بـ263 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيبيع ماتيو دارميان وداني بليند، ما يوفر 9 ملايين يورو سنويًا، كما أن لوك شاو يقترب من الرحيل ما يوفر 6.5 مليون إسترليني، إضافة إلى آشلي يونغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد قد يتعاقد مع داني روز لاعب توتنهام وأليكس ساندرو لاعب يوفنتوس.

وشددت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تريد التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش ساقيتش من لاتسيو، وهو ما قد يكلف الفريق 80 مليون إسترليني.