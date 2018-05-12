آرسين فينغر يتحدى توتنهام في الحفاظ على هاري كين

يعتقد المدرب الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، أن جاره ومنافسه توتنهام قد يضطر لبيع مهاجمه هاري كين من أجل الحصول على المساعدة في تحمل تكاليف بناء ملعبه الجديد.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” عن فينغر قوله: “تضاعفت تكلفة عمليات نقل اللاعبين 3 أو 4 أضعاف، لقد كان دفع 10 ملايين جنيه إسترليني مقابل لاعب مبلغًا ضخمًا، عندما قمنا ببناء ملعب الإمارات العام 2006”.

وأكمل فينغر “حاليًا لاعب مثل هاري كين ربما تصل قيمته إلى 100 مليون جنيه إسترليني، أعتقد أن توتنهام قد يضطر لبيعه”.

وعمّا إذا كان نادمًا على مغادرة ملعب هايبري القديم والانتقال إلى ملعب الإمارات قال فينغر: “عتقد أن هايبري كانت له روح خاصة، يمكنك أن تستنشق رائحة روح كل رجل لعب هناك، لقد كان ملعبًا خاصًا، وسيكون دائمًا كذلك”.

واستدرك فينغر: “كان علينا الانتقال إلى ملعب جديد، لا يوجد نادٍ يمكن أن يرفض طلب جماهيره الذين يرغبون في حضور المباريات، في ذلك الوقت ظننت أننا كنا طموحين أكثر من اللازم باستهداف 60 ألف متفرج، لكن في نهاية المطاف نجح الأمر”.

وانتقل آرسنال إلى اللعب على استاد الإمارات العام 2006، في حين تم هدم ملعب الهايبري.

وهدم توتنهام ملعبه سيهدم وايت هارت لين بعد 118 عامًا من الخدمة، وسيتم بناء ملعب جديد رغبة بزيادة السعة، سيتسع ملعب توتنهام الجديد لـ61 ألف، أكبر بحوالي 24 ألف مقعد من الملعب السابق.

ويخوص توتنهام مبارياته التي تقام على أرضه على ملعب ويمبلي الشهير.