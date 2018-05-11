هاري كين: خطوة توتنهام المقبلة هي الفوز بالبطولات

قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل سيكون “عاملًا هائلًا” لجذب لاعبين كبار.

وأحرز مهاجم انجلترا هدف الفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء ليضمن الفريق إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

ويعتقد كين أن مشاركة الفريق اللندني في البطولة القارية الأبرز ستساعد توتنهام على ضم أفضل اللاعبين ويزيد كفاءة تشكيلة الفريق.

ونقلت شبكة ئي.اس.بي.ان التلفزيونية عن كين قوله “بنسبة مئة في المئة هذا عامل جذب قوي. هذا ما يريده الجميع خاصة من اللاعبين الكبار حول العالم، الخطوة المقبلة هي الفوز بالبطولات. نتمنى أن نخوض موسمًا مذهلًا ونفوز ببعض الألقاب”.

وأشار اللاعب البالغ عمره 24 عامًا إلى أن تأهل توتنهام إلى دوري الأبطال بمثابة إنجاز كبير بالنظر إلى خوضه جميع المباريات باستاد ويمبلي لحين انتهاء بناء الملعب الجديد.

وقال “اعتقد أن البعض يقلل من صعوبة الأمر. 38 مباراة خارج ملعبنا في الدوري الممتاز وفي بطولة قوية. هذا صعب”.

وأضاف “الأمر ليس سهلًا عندما تأتي الفرق إلى هنا. تكون مباراة كبيرة لهم على استاد كبير. كان علينا التعامل مع ذلك والضغط الناتج…”.

وأحرز كين 28 هدفًا في الدوري هذا الموسم ويسعى لحصد لقب الهداف للمرة الثالثة على التوالي لكنه يتأخر بثلاثة أهداف عن محمد صلاح مهاجم ليفربول قبل مباراة واحدة من النهاية.

ويلعب توتنهام ضد ليستر سيتي يوم الأحد.