نجل أليكس فيرغسون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

كشف دارين فيرغسون، نجل المدرب الإسكتلندي أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد تطورات الحالة الصحية لوالده.

ونقلت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية عن دارين قوله، اليوم الجمعة: “نيابةً عن نفسي وعائلتي، أودّ أن أشكر من أرسلوا رسائل الدعم، خلال هذه الفترة الصعبة”.

وأضاف:”كان شيئًا عاطفيًا أن نشاهد عدد الأشخاص الذين يهتمون بوالدي، ويفكرون فيه، ويتمنّون شفاءه، وأشكر أيضًا موظفي المستشفى، الذين كانوا رائعين حقًا.. ونواصل طلب الخصوصية خلال هذه الفترة”.

وخضع فيرغسون (76 عامًا) لعملية جراحية، السبت الماضي، لكنه استفاق من الغيبوبة، وتحدث بشكل خاص عن كرة القدم، وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقال الأطباء المعالجون للسير أليكس فيرغسون إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للمدرب الإسكتلندي في محاولة لعدم تأثره بالجراحة على المدى البعيد.

وقال الأطباء إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيبدأ الأطباء بتقييم أي ضرر طويل الأجل واحتمالية تعرضه لعجز في بعض أعضاء جسمه.