آرسين فينغر يطالب باستحداث بطولة “الدوري الأوروبي الممتاز”

يرى آرسين فينغر مدرب آرسنال، الذي سيترك منصبه بنهاية الموسم الحالي، أن أي بطولة أوروبية جديدة ستحدث ثورة في الرياضة خلال السنوات القليلة المقبلة وستجبر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على إقامة المباريات في منتصف الأسبوع.

وقاد المدرب الفرنسي آرسنال عبر مجموعة كبيرة من التغييرات خلال نحو 22 عامًا من توليه مسؤولية النادي الواقع في شمال لندن، ويعتقد فينغر أن الدوري الأوروبي الممتاز سيكون الخطوة المقبلة الكبيرة في مشوار التطوير.

وأضاف فينغر لوسائل إعلام بريطانية: “التقييم المقبل…إنه سيكون هناك وفي غضون عدة سنوات الدوري الأوروبي الممتاز وستقام مبارياته في مطلع الأسبوع”.

وتابع: “ستقام أي مباراة في الدوري المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء، هذه هي الخطوة المقبلة، هذا سيحدث وسيكون قريبًا لأن هذا هو السبيل لبقية الأندية في بطولات الدوري الأخرى لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وقال المدرب البالغ من العمر 68 عامًا إن أي بطولة جديدة لفرق الصفوة تبدو وشيكة لأن الفرق الأوروبية غير سعيدة بسبب التوزيع الحالي لإيرادات حقوق البث التلفزيوني محليًا مقارنة بالفرق الصغيرة.

وقال فينغر: “هذا حتمي…لماذا؟ لأن الأندية الكبيرة ستقول إن أي فريقين صغيرين سيلعبان معًا لن يرغب أحد في مشاهدتهما، الناس ترغب في رؤية نوعية معينة من المباريات. الوضع هو أنك ترغب في تقاسم الإيرادات (كفرق صغيرة) لكن لا يوجد أي أحد يهتم بك”.

وتابع: “إذا أردت أن تجعله (الدوري الإنجليزي الممتاز) أكثر جاذبية فإن عليك أن تقلل عدد الفرق إلى 16 وتدفع الأمور نحو منافسة حقيقية. سيكون العدد أقل إذا (ما لعبت الفرق الكبيرة) في أوروبا”.