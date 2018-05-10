التعادل يحسم مباراة مانشستر يونايتد وويستهام في الدوري الإنجليزي

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه ويستهام يونايتد، الخميس، على ملعب لندن الأولمبي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 78 نقطة في المركز الثاني، في حين وصل رصيد ويستهام إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر، وقد ضمن البقاء في الدوري الممتاز.

وقرر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إجراء عدد كبير من التغييرات على التشكيلة الأساسية، خاصة أن المباراة غير مؤثرة مع حسم المركز الثاني لصالحه، في حين دخل ديفيد مويس بالتشكيلة الأساسية.

وتتبقى مباراة لكل فريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا أن مانشستر سيتي حسم اللقب لصالحه.