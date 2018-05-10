الإيرادات المالية تحفز الأندية في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

رغم أن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لم تعرف سوى صراع مهم حول المركز الرابع بين تشيلسي وليفربول، إلا أن تحسين الترتيب يهم جميع الأندية؛ من أجل الحصول على إيرادات أعلى من النقل التلفزيوني الذي يوزّع حسب ترتيبها في نهاية الموسم.

ورسميًا هبط ناديا وست بروميتش ألبيون وستوك سيتي لدوري الدرجة الأولى، ورافقهما منطقيًا سوانزي سيتي الذي يحتاج لمعجزة للنجاح تقتضي خسارة ساوثهامبتون بفارق كبير وفوزه بفارق؛ لأن الفارق بين الفريقين في النسبة العامة هو 9 أهداف لفائدة ساوثهامبتون.

وتوزع أيضًا حوافز مالية تخص الترتيب، حيث يحصل مانشستر سيتي على 40 مليون جنيه إسترليني، ويحصل الثاني على 38 مليون جنيه إسترليني، والثالث على 36 مليون جنيه إسترليني، والرابع 34 مليون جنيه إسترليني.

وينقص مليونا جنيه إسترليني لكل رتبة حتى تصل إلى مليوني جنيه إسترليني لصاحب المركز الأخير الذي يحتله حاليًا ستوك سيتي.

وباستثناء مانشستر سيتي وآرسنال وبيرنلي، الذين ضمنوا مراكزهم الأول والسادس والسابع، فإن باقي المراكز بإمكانها أن تتغير في الجولة الأخيرة، وهو ما قد يفقد فريقًا مليوني جنيه إسترليني وهي التي يكسبها الفريق الذي سيتقدمه في الترتيب.

وضمن مانشستر سيتي 40 مليون جنيه إسترليني وآرسنال 30 مليون جنيه إسترليني وبيرنلي 28 مليون جنيه إسترليني، والبقية تنتظر حصتها حسب الترتيب.

