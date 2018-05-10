أتلتيكو مدريد بدأ التفاوض مع أغويرو تحسبًا لرحيل غريزمان

في خطوة مفاجئة بدأ أتلتيكو مدريد في التفكير في سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي لاستعادته ليكون بديلًا للفرنسي أنطوان غريزمان المتوقع رحيله إلى برشلونة.

وذكر راديو “ماركا” يوم الخميس أن أتلتيكو مدريد اتصل بوكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاستيضاح مدى فرص ضمه للفريق الموسم المقبل.

ومن المفهوم أن المهاجم الموجود حاليًا في مانشستر سيتي، لم يستبعد خيار العودة إلى أتلتيكو مدريد رغم تركيز اللاعب حاليًا على المشاركة في كأس العالم مع منتخب بلاده.

وفتح أتلتيكو مدريد، الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي، النار على غريمه المحلي برشلونة وقال إنه “طفح الكيل” من سلوك بطل الليغا في مطاردة مهاجمه الفرنسي.

وذكرت تقارير أن غريزمان أحد نجوم أتلتيكو يبدو قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في نهاية الموسم الجاري في ظل رغبة النادي الكتالوني في دفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو (118.64 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يوم الاثنين الماضي إنه تحدث إلى وكيل أعمال غريزمان بينما قال لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني لمحطة إذاعية في أوروغواي إن التعاقد مع غريزمان لن يتسبب في رحيل أي لاعب آخر.