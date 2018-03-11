الإصابة تحرم مانشستر سيتي من خدمات أغويرو

سيغيب سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي عن مواجهة ستوك سيتي ومباراتي الأرجنتين الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا هذا الشهر بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وكتب أغويرو في حسابه على تويتر “خلال مران الأمس شعرت بعدم راحة في ركبتي اليسرى، أطباء النادي أبلغوني أني سأعود إلى الفريق بعد حوالي أسبوعين، الآن حان وقت التعافي بشكل تام”.

وفي غياب أغويرو من المتوقع أن يقود جابرييل غيسوس خط هجوم سيتي أمام ستوك غدًا الإثنين.

وسيلعب سيتي بعد ذلك أمام إيفرتون في 31 مارس آذار الجاري.

وستلعب الأرجنتين مع إيطاليا في استاد الاتحاد في مانشستر يوم 23 مارس آذار ثم تواجه إسبانيا في مدريد بعدها بأربعة أيام ضمن الاستعداد للعب في كأس العالم.