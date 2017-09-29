الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يتعرض لحادث سير كاد يودي بحياته (صور)

تعرض الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لحادث سير مؤسف، أدى إلى إصابته وسيغيب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وأوضح مانشستر سيتي من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت أن أغويرو كان في هولندا حيث يقضي عطلة قصيرة يوم عطلته، لكنه تعرض للحادث وأُصيب بجروح.

وأضاف النادي أن أغويرو سيعود صباح اليوم، إلى النادي وسيخضع للكشف الطبي للتحقق من إصابته قبل مواجهة تشيلسي، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة “أس” الإسبانية أن أغويرو كان يحمي نفسه بارتداء حزام الأمان، لكن هذا لم يمنع من تعرضه لكسر في أحد أضلاع الصدر.

وأضافت أنه بات من المؤكد غياب أغويرو عن مباراتي منتخب الأرجنتين ضد البيرو والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2018.

فيما كشفت تقارير إنجليزية أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ستبعده عن الملاعب شهرين على أقل تقدير.

يمكن لسيرجيو أغويرو، أن يصبح الهداف التاريخي للنادي، حال تسجيله الهدف المقبل، وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفًا في الفوز 5/0 على كريستال بالاس بالدوري، يوم السبت الماضي، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم إيريك بروك، الذي سجل 176 هدفًا للفريق الإنجليزي في المسابقات كافة.