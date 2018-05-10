مورينيو: بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص مانشستر يونايتد

عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لينتقد بعض لاعبي مانشستر يونايتد بسبب مستواهم الذي كان في رأيه سببًا في الفارق الكبير بين فريقه والفائز باللقب الجار مانشستر سيتي، والذي وصل إلى 20 نقطة.

ولازال أمام مانشستر يونايتد لقاءان في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ويسهام وواتفورد ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي لنهاية الموسم.

وقال مورينيو في تصريحات نشرتها ” صن “: “كم من النقط تفرق بيننا؟ كثير حين تخسر أمام جميع الفرق الصاعدة للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم فهو ليس شيئًا جيدًا بالنسبة لي.”

وأضاف المدرب البرتغالي: “بعض اللاعبين الذين نتوفر عليهم يجب أن يكونوا متعاونين أكثر، ونحتاج للمزيد من الجودة في الأداء، وبعضهم لا يستحق ارتداء قميص الفريق”.

وأكد مورينيو أنه يفضل بعض لاعبيه على الآخرين وقال: “لدي ثقة في لاعبين أكثر من الآخرين وبعضهم أحبه أكثر.”

وأضاف: “في كل موسم هناك لحظات سيئة؛ لكن يجب أن يكون هناك توازن في الأداء.”

وأكد المدرب البرتغالي أنه يحاول أن يلقن لاعبيه أفكاره وقتاليته، وقال: “أحاول أن أجعل كل لاعب يملك نفس العقلية مثلي، وذلك عبر مواجهة كل لقاء بنفس الطريقة.”

وأصبح عدة لاعبين خارج مفكرة المدرب البرتغالي، ومن ضمنهم الإيطالي ماتيو داميان والإنجليزي لوك شاو والهولندي دالي بليند والفرنسي أنتوني مارسيال، وكلهم مرشحون للرحيل الصيف القادم.