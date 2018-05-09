مورينيو يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: فيرغسون بخير

طمأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم جماهير النادي على سلامة السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون الذي تعرّض لنزيف دماغي قبل 4 أيام وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال إنه “على يقين تام” من أن أليكس فيرغسون المدرب السابق للنادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيسترد عافيته تمامًا بعد معاناته من نزيف بالمخ.

وخضع فيرغسون (76 عامًا) لجراحة عاجلة السبت الماضي، وقال النادي إن حالته “تتحسن بقوة”، وإنه يتعافى من خلال الرعاية الفائقة من آثار الجراحة.

وأكد مورينيو قبل زيارة وست هام يونايتد غدًا الخميس بالدوري أنه يعارض التحدث بالتفصيل عن صحة فيرجسون احترامًا لخصوصية عائلته، لكنه يثق في التعافي الكامل للمدرب الأسكتلندي السابق.

وأبلغ مورينيو الصحفيين، قائلًا:”أسرته تطلب الخصوصية، وسأحترم هذا، لكننا على يقين شديد وثقة في تعافيه”.

وعن مدى تأثير وضع فيرجسون في أداء الفريق قال المدرب البرتغالي:”لا، أفكر فقط في أن أي تأثير سيكون إيجابيًا”.

وتأهل يونايتد بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويحتاج لنقطة واحدة لضمان إنهاء الموسم في وصافة الدوري الانجليزي خلف الغريم والبطل مانشستر سيتي.

وأشار مورينيو إلى أن المهاجم روميلو لوكاكو سيغيب عن لقاء وست هام، وعن الجولة الأخيرة أمام واتفورد، لكنه قال إنه “من المحتمل” أن يلحق اللاعب البلجيكي بمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي في ويمبلي يوم 19 من الشهر الجاري.

وعانى لوكاكو، هداف يونايتد هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، من إصابة بالقدم خلال الفوز على آرسنال بالدوري الشهر الماضي.

كما سيغيب مواطنه لاعب الوسط مروان فيلايني عن لقاء يوم غدٍ بسبب إصابة عضلية.