تطورات جيدة في الحالة الصحية لأليكس فيرغسون

أشارت تقارير صحافية إلى أن السير أليكس فيرغسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد فاق وبدأ يتحدث بعد خضوعه لجراحة عاجلة لإيقاف نزيف في المخ.

وزعم أصدقاء المدرب الأسطوري البالغ عمره 76 عامًا أنه “جلس وتحدث معهم وسأل عن نتائج الجراحة” رغم عدم وجود تأكيد من ناديه مانشستر يونايتد وعائلته.

وخضع المدير الفني الإسكتلندي لجراحة عاجلة، يوم السبت الماضي، لإيقاف نزيف في المخ ويمكث في العناية المركزة في مستشفى سالفورد الملكي.

وقال مصدر: “إن التشخيص جيد وأقرب أصدقائه يجري إطلاعهم على أي تطورات الحالة الصحية للمدير الفني المعتزل”.

ويأمل نجوم مانشستر يونايتد تعافي فيرغسون سريعًا حتى يتمكن من مشاهدتهم في ويمبلي وهم يرفعون كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.

وتعهد اللاعبون بالفوز على تشيلسي في النهائي يوم الـ19 من مايو/آيار الحالي وإهداء اللقب لأسطورة أولد ترافورد.

وقال لاعب خط الوسط خوان ماتا (30 عامًا) إن الفريق يعمل بجدية لتكريم فيرغسون، الذي قال أطباؤه إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتعافيه.

ويخشى الأطباء مرور وقت طويل دون تحسن فيرغسون ما يؤثر على تعافيه على المدى البعيد خاصة في حالته الصحية إذ يعاني من تقدم في العمر ومشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وقال الأطباء إن الجلطة الدموية التي تعرض لها في المخ قد تسبب أضرارًا في أنسجة المخ يصعب علاجها على المدى القريب ما تؤثر على حالته الصحية فيما بعد.

وإذا مرت شهور دون وجود علامات تحسن واضحة فمن غير المرجح عودته لحالته الصحية السابقة.

وعانى فيرغسون من عدم الراحة في منزله يوم الخميس الماضي؛ لكن في التاسعة صباح السبت تعرض لأزمة كبيرة وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقله تحت حراسة الشرطة إلى مستشفى سالفورد الملكي.