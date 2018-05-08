تأكد غياب كوسيلني مدافع فرنسا عن كأس العالم

قال أرسين فينغر مدرب آرسنال اليوم الثلاثاء إن لوران كوسيلني مدافع فرنسا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد خضوعه لجراحة لعلاج مشكلة في وتر العرقوب.

وأصيب كوسيلني خلال هزيمة فريقه الإنجليزي 1-صفر أمام أتليتيكو مدريد الاسباني في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي. وخرج قلب الدفاع محمولاً على محفة في الدقيقة 12 من مباراة يوم الخميس الماضي على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.

وقال فينغر للصحفيين قبل مواجهة في الدوري الممتاز أمام ليستر سيتي صاحب المركز التاسع غدا الأربعاء “الألم يعتصر كوسيلني بعدما خضع لجراحة. سيغيب عن كأس العالم ولن تشاهدوه حتى ديسمبر كانون الأول”.

وتابع “نحاول أن نتحلى دائمًا بالإيجابية ومحاولة مساعدة الناس خلال معاناتهم.

الشيء الغريب في حالته أنه كان يعاني من مشكلة في الأوتار منذ فترة طويلة لا تؤدي عادة إلى تمزق لكن حدث ذلك معه”.

ويبلغ كوسيلني من العمر 32 عامًا وخاض 51 مباراة مع منتخب فرنسا وشارك في 25 مباراة في الدوري مع آرسنال هذا الموسم وكان من المقرر أن ينضم إلى تشكيلة فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشان في كأس العالم المقررة في يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين.