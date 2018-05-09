هل حسم محمد صلاح صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؟

قد يكون الهدف الذي سجله هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير قلّص صراعه مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكن صلاح بات الأقرب للقب.

وسجل هاري كين هدف فوز الفريق اللندني في مرمى نيوكاسل يونايتد في مباراة مؤجلة بينهما ليرفع رصيده إلى 28 هدفًا في المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة بفارق ثلاثة أهداف عن صلاح قبل الجولة الأخيرة التي يلتقي خلالها توتنهام مع ليستر سيتي في ويمبلي فيما سيلعب ليفربول مع برايتون أند هوف في أنفيلد.

ورغم أن صلاح (25 عامًا) يعاني من الغياب عن هز الشباك في آخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات بينها مباراتان في الدوري إلا أنه الأقرب وفقًا للاحتمالات، حيث من الصعب على كين أن يسجل رباعية في مرمى ليستر سيتي الفائز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء.

كما أن مشاكل صلاح التعاقدية مع الاتحاد المصري للعبة قد انتهت تمامًا وتفرغ ذهنيًا لحسم لقب هداف الدوري بعدما ابتعد عن الحذاء الذهبي في ظل تألق ليونيل ميسي وزيادة رصيده إلى 34 هدفًا مع تبقي مباراتين لبرشلونة وواحدة لليفربول بينما سجل صلاح 31 هدفًا فقط.

ورغم ذلك لا يبدو الأمر بهذه السهولة إذ يسعى كين لهذا اللقب وكل زملائه يساندونه من أجله وربما يتعرض لمساندة تحكيمية أيضًا عن طريق احتساب ركلات جزاء يسجلها هو بنفسه ليرفع رصيده خلال مباراة ليستر.

ومع ذلك سيزداد الأمر صعوبة على الدولي الإنجليزي في حال أنهى صلاح صيامه عن التسجيل وهز شباك برايتون أند هوف ليحسم اللقب بشكل نهائي.