تقارير.. مباراة ليفربول وريال مدريد قد تكون الأخيرة لمحمد صلاح قبل الانتقال للملكي

حصريا للشيرينغيتو | نيمار سيلعب في ريال مدريد الموسم المقبل

حصريا للشيرينغيتو | نيمار سيلعب في ريال مدريد الموسم المقبل 260 مليون يوروحلم ريال مدريد هو أن يمتلك خط هجوم مكون من نيمار ، محمد صلاح و كريستيانو رونالدو

Posted by Diario GOLES on Monday, May 7, 2018