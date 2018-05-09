تقارير.. مباراة ليفربول وريال مدريد قد تكون الأخيرة لمحمد صلاح قبل الانتقال للملكي

تزايدت التقارير التي تتحدث عن قرب انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشار برنامج “إل شيرينغيتو” التلفزيوني الإسباني، أن ريال مدريد يستهدف ضم صلاح بصرف النظر عن القيمة المالية للصفقة التي تردد أنها قد تبلغ 200 مليون يورو.

ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن قدوم صلاح إلى الريال سيعني رحيل الجناح الويلزي غاريث بيل، وهو ما سيمنح الفرصة للاعب المصري لارتداء القميص رقم 11 الذي اعتاد أن يرتديه مع ليفربول.

وأشار موقع “دون بالون” الإسباني إلى أن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، اشترط الحصول على ثلاثة من لاعبي ريال مدريد للموافقة على بيع صلاح، ويتعلق الأمر بكيلور نافاس وغاريث بيل وماتيو كوفاسيتش.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مباراة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الـ 26 من أيار/مايو ستكون الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول قبل انتقاله للنادي الملكي.

حصريا للشيرينغيتو | نيمار سيلعب في ريال مدريد الموسم المقبل حصريا للشيرينغيتو | نيمار سيلعب في ريال مدريد الموسم المقبل 260 مليون يوروحلم ريال مدريد هو أن يمتلك خط هجوم مكون من نيمار ، محمد صلاح و كريستيانو رونالدو Posted by Diario GOLES on Monday, May 7, 2018

وأضاف الموقع، أن صلاح توصل لاتفاق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ولكن كلوب يرغب في حصول فريقه على 200 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 – 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي آنذاك.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين بعد أن فاز في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب أفريقي محترف.

ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا كما صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه.

وأحرز صلاح 43 هدفًا خلال 47 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا وهدف في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وكذلك هدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وساهم صلاح في وصول ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عامًا كما صعد بمنتخب مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا.