أليكس فيرغسون يغادر العناية المركزة وأسرته تطلب المزيد من الخصوصية

غادر السير أليكس فيرغسون المدير الفني الأعظم في تاريخ مانشستر يونايتد الإنجليزي العناية الفائقة في مستشفى سالفورد الملكي عقب خضوعه لعملية جراحية يوم السبت الماضي لإيقاف نزيف في المخ.

وكشف النادي الإنجليزي العريق أن السير أليكس سيواصل علاجه في المستشفى بعد خضوعه لجراحة عاجلة مطلع الأسبوع الحالي.

وأضاف في بيان على حسابه في “تويتر” يوم الأربعاء:”لم يعد السير أليكس بحاجة إلى عناية مركزة، وسيواصل إعادة التأهيل في غرفة عادية”.

وأضاف البيان:”أفراد أسرة السير أليكس غمرهم الدعم والتمنيات الطيبة التي تلقوها خلال الأيام القليلة الماضية، لكنهم يواصلون في طلب الخصوصية، لأن هذا الأمر مهم للغاية في المرحلة التالية من التعافي”.

وتولّى فيرغسون البالغ من العمر 76 عامًا قيادة يونايتد من 1986 وحتى 2013، وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، بالإضافة إلى 13 لقبًا في الدوري الممتاز، وخمسة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحصل على وسام فارس في 1999 عندما قاد يونايتد إلى تحقيق ثلاثية: الدوري، والكأس، ودوري الأبطال في موسم واحد.