آلاردايس يدعو إيفرتون للاستغناء عن لاعبين والتعاقد مع نجوم

دعا سام آلاردايس، مدرب إيفرتون، مسؤولي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تقليص التشكيلة الحالية قبل انطلاق الموسم المقبل لتسهيل التعاقد مع لاعبين من “طراز رفيع” لمساعدة الفريق على التأهل لبطولتي أوروبا.

ونزل إيفرتون بثقله في سوق التعاقدات هذا الموسم وأنفق أكثر من 140 مليون جنيه إسترليني (189.38 مليون دولار) خلال الصيف الماضي و47 مليون جنيه إسترليني في يناير/ كانون الثاني لكن كل هذه الأموال لم تفلح في الصعود بالفريق للعب في أوروبا.

وقال آلاردايس الذي يحتل فريقه المركز الثامن حاليًا في تصريحات إذاعية: “هناك عدد ضخم من اللاعبين في النادي حاليًا ومن بين أكبر التحديات التي تواجهنا اختيار الأسماء التي ستغادرنا”.

وتابع: “لدينا 14 لاعبًا معارًا كما يوجد في التشكيلة نحو 38 لاعبًا.. سيرحل لاعبون ويأتي آخرون. لا يمكن التعاقد مع لاعبين جدد دون الاستغناء عن بعض الأسماء”.

وتسببت بداية سيئة للموسم في إقالة المدرب رونالد كومان في أكتوبر/ تشرين الأول وتولى آلاردايس المسؤولية بهدف مساعدة الفريق على التقدم في الترتيب.

وأصبح إيفرتون فريقًا قويًا يصعب الفوز عليه تحت قيادة آلاردايس رغم أن بعض الجماهير مستاءة من الطريقة التي يلعب بها.

وأضاف آلاردايس: “هناك تطلعات متزايدة من الجماهير التي تريد منا مواصلة المنافسة على التأهل لبطولتي أوروبا.. التعاقد مع لاعبين من طراز رفيع هو الحل الوحيد الذي يجب أن نبحث عنه”.

وتابع: “لو نجحنا في استقطاب لاعب أو اثنين من النجوم الموسم المقبل سيصنع هذا فارقًا”.