واين روني يدعو للاستقرار في إيفرتون ويدعم المدرب ألاردايس

يأمل واين روني، مهاجم إيفرتون، أن يتمكن فريقه من إعادة الاستقرار إلى صفوفه كما عبر عن دعمه لاستمرار المدرب سام ألاردايس على رأس الجهاز الفني للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد إقالة رونالد كومان وتولي ديفيد أنسورث المهمة بصورة مؤقتة في وقت سابق من الموسم تولى ألاردايس تدريب إيفرتون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقاد الفريق بعيدًا عن منطقة الهبوط وهو حاليًا يحتل المركز الثامن بين فرق البطولة العشرين.

وقال روني في تصريحات صحفية: “بالتأكيد تولي ثلاثة مدربين قيادة النادي في موسم واحد أمر في غاية الصعوبة لأن هذا ليس بالوضع الطبيعي”.

وأضاف لاعب منتخب إنجلترا السابق: “أعتقد أن الجميع في النادي يرغب في الاستقرار وأنا على ثقة بأن ملاك النادي سيفعلون ذلك”.

وجمع إيفرتون 33 نقطة في 22 مباراة تحت قيادة ألاردايس رغم أن بعض المشجعين لم تعجبهم نوعية الأداء الذي قدمه الفريق لكن روني يعتقد أن ألاردايس قادر على التعامل مع مثل هذه المشكلات وتجاوزها.

وقال روني: “أعتقد أن ألاردايس قادر على تحمل مثل هذه الأمور وأنا على ثقة بأنه سيستمر فيما يقوم به بغض النظر عن كل ما يحدث.

“نحن نسير في الاتجاه الصحيح وكل شيء يحتاج وقتًا”.