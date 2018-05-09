قائد ليستر سيتي: نرغب في إفساد حفل وداع آرسين فينغر

يعرف ويس مورغان أن آرسنال يحرص على منح مدربه آرسين فينغر أفضل وداعٍ للنادي في آخر مباراتين له بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن قائد ليستر سيتي شدد على أن فريقه يرغب في إفساد هذا الحفل، اليوم الأربعاء.

وسيترك فينغر منصبه في آرسنال بنهاية الموسم الجاري بعد نحو 22 عاما مع النادي.. وشاهد المدرب البالغ من العمر 68 عاما فريقه يفوز بآخر مباراة له على أرضه مطلع الأسبوع الجاري بخماسية دون رد على بيرنلي.

وستنتهي ولاية المدرب الفرنسي الطويلة بعد خوض آخر مباراتين أمام ليستر وهدرسفيلد تاون.

وأبلغ مورغان موقع ليستر على الإنترنت: “بالطبع كلنا يعرف أن فينغر سيغادر آرسنال وهم يرغبون في وداعه بأفضل صورة من خلال تحقيق الانتصار في آخر مباراتين، ولذلك سنحاول إفساد هذا الحفل”.

وتابع: “حققوا نتيجة كبيرة في آخر مباراة، ونعلم أن آرسنال عندما يكون في حالة طيبة يصبح مدمرًا.

“يتعين أن نعلم مناطق قوتهم ونثق في قدرتنا على استغلال نقاط ضعفهم. يجب أن ننهي الموسم الحالي بقوة ليكون حافزًا لنا في الموسم المقبل”.

ويحل ليستر ضيفًا على توتنهام هوتسبير في آخر مباراة له في الموسم يوم الأحد.