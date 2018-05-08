صحيفة: أنشيلوتي يعتذر عن تدريب منتخب إيطاليا بعد اقترابه من آرسنال

اعتذر الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تولي مسؤولية تدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة مفضلًا تدريب الأندية على المنتخبات.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، رفض أنشيلوتي تدريب منتخب إيطاليا مفضلًا الأندية خاصة بعدما بات اسمه مطروحًا بنسبة كبيرة لتدريب آرسنال الإنجليزي الموسم المقبل خلفًا للفرنسي أرسين فينغر.

وأضافت الصحيفة، أن فرص أنشيلوتي في تدريب آرسنال كبيرة رغم كونه أحد الأسماء المطروحة بجانب الثنائي الإيطالي ماسيميليانو أليغري والإسباني لويس إنريكي.

وأوضحت أنه في حالة إسناد أرسنال القيادة الفنية لأليغري، فإن أنشيلوتي سيكون مديرًا فنيًا ليوفينتوس الإيطالي.

وسبق لأنشيلوتي خلال مشواره التدريبي مع اي سي ميلان التتويج بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ومع تشيلسي الإنجليزي توّج بلقب الدوري المحلي (البريمرليغ) وكأس الاتحاد، وكأس الدرع الخيرية (السوبر المحلي).

ومع ريال مدريد الإسباني توّج بلقب كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فيما توّج مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب الدوري المحلي.

ومع بايرن ميونيخ الألماني، توّج أنشيلوتي بلقب الدوري (البوندسليغا) وكأس السوبر المحلي.