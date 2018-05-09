كونتي: إهدار نقاط “ساذجة” أحبط موسم تشيلسي

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إنه محبط بسبب ما حدث لفريقه خلال الموسم الجاري وانتقد “الطريقة الساذجة” التي أهدر بها النقاط رغم السيطرة على مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق كونتي، الذي يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الـ 19 من مايو/ أيار، المركز الخامس في الدوري قبل اللعب على أرضه مع هدرسفيلد تاون، اليوم الأربعاء، لكنه يحتاج إلى أن تلعب النتائج لصالحه لدخول المربع الذهبي.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: “بكل تأكيد نشعر ببعض الإحباط.

“أعتقد أننا هذا الموسم أهدرنا الكثير من النقاط بطريقة ساذجة، خاصة في المباريات التي سيطرنا عليها وصنعنا فيها الكثير من الفرص لكن لم يكن بوسعنا التسجيل”.

وسيكون بوسع تشيلسي إنهاء الدوري برصيد نقاط ليفربول نفسه، ثالث الترتيب الذي خاض مباراة إضافية لكن النادي اللندني يتأخر بفارق كبير من الأهداف أيضًا.

وإذا أخفق تشيلسي في الفوز على هدرسفيلد أو نيوكاسل يونايتد يوم الأحد سيعني تقريبًا انتهاء آمال التأهل لدوري الأبطال.