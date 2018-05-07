مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. فوز “البلوز” يعطي كونتي الأمل من جديد في المربع الذهبي

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن فوز فريقه 1-صفر على ليفربول، أمس الأحد، منحه الأمل في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر لم يعتقد أنه ممكن قبل شهر واحد.

وبفضل هدف أوليفييه جيرو بضربة رأس باستاد ستامفورد بريدج قلص تشيلسي الفارق مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع إلى نقطتين ومع ليفربول الثالث إلى ثلاث نقاط، لكن الأخير خاض 37 مباراة مقابل 36 لتشيلسي.

ويتفوق ليفربول في فارق الأهداف وهو ما يعني أن تشيلسي بحاجة لأن يتعثر فريق المدرب يورغن كلوب أو توتنهام، وإذا حدث ذلك فإن فوز الفريق اللندني في آخر مباراتين على أرضه أمام هدرسفيلد تاون وخارجها ضد نيوكاسل يونايتد سيضمن له اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كونتي: “أعتقد أننا يجب أن نشعر بالسعادة.. اللاعبون قدموا مباراة جيدة حقًا. من المعتاد عندما تخوض مباراة يجب الفوز بها ألا تكون سهلة. من الطبيعي أن يكون هناك بعض التوتر.

“أمس كانت مباراة يجب الفوز بها لكن ليس أمام منافس بسيط. لقد تأهل للتو إلى نهائي دوري الأبطال”.

وأضاف: “لا أدري إن كان ذلك سيكون كافيًا لكن علينا المحاولة. الآن علينا الاستعداد لهدرسفيلد وهي مباراة صعبة أخرى. قبل شهر واحد كان من المستحيل تخيل أننا سنقاتل على مكان في دوري الأبطال. الآن هناك أمل.

“نحصل على النقاط الثلاث كل مباراة. المنافسون يفقدون نقاطًا، لكن مصيرنا ليس في أيدينا. علينا المحاولة والحصول على النقاط الثلاث لنشعر بالسعادة”.

ولم يكن ألفارو موراتا موجودًا في تشكيلة تشيلسي، وقال كونتي إن المهاجم الإسباني أصيب قبل المباراة لكنها إصابة لن تنهي موسمه.

وقال المدرب الإيطالي: “الإصابة ليست خطيرة. أعتقد أن بوسعه اللعب ضد هدرسفيلد. الأمر ليس خطيرًا وأتمنى أن يتعافى. من الصعب الاستعداد للمباراة عندما تمتلك مهاجمًا واحدًا فقط.

“أعتقد أنني سأجري بعض التغييرات يوم الأربعاء لأننا اليوم استهلكنا الكثير من الطاقة ضد ليفربول. أظهرنا رغبة رائعة في القتال لنظهر أننا لا زلنا بخير”.