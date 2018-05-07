كلوب: ليفربول سيخوض مباراة نهائية أمام برايتون

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن مباراة فريقه ضد برايتون آند هوف ألبيون باستاد آنفيلد الأسبوع المقبل، أصبحت الآن “مباراة نهائية” في سعيه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بعد هزيمته 1-صفر أمام منافسه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وقبل شهر واحد بدا ليفربول واثقًا من احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه حقق فوزًا واحدًا في خمس مباريات في الدوري ليصبح متقدمًا بثلاث نقاط فقط على تشيلسي صاحب المركز الخامس والذي تتبقى له مباراة أكثر من منافسه.

وكان هدف أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، بضربة رأس في الشوط الأول كافيًا ليمنح النقاط الثلاث لأصحاب الأرض. وضغط ليفربول بشدة لكنه لم ينجح في إدراك التعادل.

ويملك ليفربول 72 نقطة متقدمًا على توتنهام هوتسبير ولديه 71 وتشيلسي (69). وخاض ليفربول مباراة واحدة أكثر من منافسيه.

لكن فارق الأهداف الكبير الذي يمتلكه ليفربول يعني أن فوزه في الجولة الأخيرة على برايتون سيضمن له إنهاء الموسم في المربع الذهبي دون النظر لنتائج مباريات توتنهام صاحب المركز الرابع وتشيلسي المتبقية.

وقال كلوب: “أنا فخور حقًا باللاعبين لأنهم بذلوا كل ما في وسعهم. بالطبع لعبنا مباريات أفضل هذا الموسم لكن في موقفنا أمام تشيلسي، وهو فريق من طراز عالمي، من الصعب أن نؤدي بشكل أفضل مما فعلنا أمس.

“الآن أمامنا مباراة نهائية يوم الأحد المقبل، وهذه هي الحياة. ينبغي على تشيلسي الفوز بمباراتيه أيضًا. سنلعب المباراة الأخيرة على أرضنا وعلى تشيلسي الذهاب إلى نيوكاسل، وهي ليست نزهة ولا تبدو لي كذلك”.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال وقد يتأهل أيضًا لبطولة الموسم المقبل إذا أحرز اللقب.

وكانت الأضواء باستاد ستامفورد بريدج على هداف الدوري محمد صلاح، الذي كان يواجه ناديه السابق، لكن مهاجم منتخب مصر حصل على إنذار بسبب ادعاء السقوط ولم يقدم الكثير وهو ما يتفهمه كلوب.

وأضاف المدرب الألماني: “يستطيع أن يقدم أفضل من ذلك بكثير، وسيسجل مجددًا، لكن اليوم لم تكن مباراته. لم يكن هناك أي مساحات، وهو يستطيع اللعب في غياب المساحات لكن ليس اليوم”.

من ناحية أخرى، عبر كلوب عن اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، حال طرحه في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

ولم يشارك الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عامًا ولو لدقائق خلال الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل 2-2، وشهدت مسيرته مع برشلونة فترات سيئة حيث تعرض للإصابة ولم يقدم مستوى جيدًا ويعتقد بعض المتتبعين أنه لم ينجح في التعامل مع الضغوط في فريق كبير.

ودفع برشلونة 105 ملايين يورو لضم اللاعب الصيف الماضي من بروسيا دورتموند، وحين سئل كلوب عن اهتمامه بالتعاقد معه، أجاب: “هل هو مطروح للبيع؟ إن كان كذلك فأنا مهتم بالتعاقد معه”.

وتعاقد الفريق فعلا مع الغيني نابي كيتا لاعب لايزبغ الألماني البالغ 23 عامًا، ويفكر كلوب في دعوته لحضور اللقاء النهائي في كييف.