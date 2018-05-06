نادي ليفربول يتفق مع ليون الفرنسي على ضم نبيل فقير

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات مع نبيل فقير مهاجم نادي ليون الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة “مترو” الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن ليفربول عرض على ليون ضم فقير مقابل 62 مليون جنيه إسترليني، على أن يوقع اللاعب على عقد يمتد إلى خمس سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب وافق على العرض، وأبلغ جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الذي سيسافر إلى إنجلترا للاتفاق مع ليفربول على إتمام الصفقة.

كشفت الصحيفة الإنجليزية أن المدير السابق لفريق ليفربول جيرارد هولير شارك في هذه الصفقة، بعد أن أصبح مستشارًا لجون ميشيل أولاس رئيس ليون.

ويرغب نادي ليفربول في تعويض البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ووجد ضالته في المهاجم الفرنسي.

ويحتل ليون المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.