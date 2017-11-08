برشلونة يضع نبيل فقير على رأس أولوياته

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة يتابع منذ شهور النجم الفرنسي نبيل فقير ، لاعب وسط ليون الفرنسي، الذي تصدر عناوين الصحف في العالم، عقب احتفاله بهدفه في مرمى سانت إيتيين بخلع قميصه والإشارة به للجمهور على طريقة ليونيل ميسي.

واستعرض فقير قميصه بعد الهدف الخامس في مرمى سانت إيتيين أمام مشجعي أصحاب الأرض، واقتحم بعضهم أرضية الملعب كرد فعل على ذلك، لتتوقف المباراة لحوالي نصف ساعة قبل استئنافها أمام مدرجات شبه خالية.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، يوم الأربعاء، إن النادي الكتالوني يتابع فقير، البالغ عمره 24 عامًا، منذ شهور، خاصة وأنه ضم لاعبين فرنسيين بالفعل، مثل لوكاس ديني وعثمان ديممبلي وصمويل أومتيتي.

ورفض فقير الذي توج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي موسم 2014/2015 اللعب لمنتخب الجزائر، مفضلًا عليه الانضمام لتشكيلة ديدييه ديشان مدرب فرنسا في مارس/آذار 2015.

وبدأ برشلونة في هذه الأثناء متابعته عن كثب، حيث أرسل النادي الكتالوني كشافه روبرت فرنانديز لمشاهدة مباراة ليون وإيفرتون التي حسمها النادي الفرنسي بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي.

لكن من المرجح أن يلقى متصدر الليغا صعوبة كبيرة في التعاقد مع فقير؛ بسبب تمسك جان ميشيل اولاس، مالك أولمبيك ليون، باللاعب.

ورغم ذلك، يظل فقير بديلًا جديًا للبرازيلي فيليب كوتينيو، الذي فشل برشلونة في التعاقد معه الصيف الماضي، ليكون خليفة مواطنه نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ومن المتوقع أن يطلب أولاس مبلغًا ضخمًا، خاصة وأنه نادم للغاية على السماح لأمتيتي بالانتقال لبرشلونة مقابل 25 مليون يورو فقط العام الماضي.