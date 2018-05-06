ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يفشل في توسيع الفارق مع هاري كين (صورة)

فشل النجم المصري محمد صلاح في زيارة الشباك، في مباراة فريقه ليفربول، أمام فريقه السابق تشيلسي، في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

ورغم ذلك ظل محمد صلاح (25 عامًا) في صدارة قائمة الهدافين، وفي رصيده 31 هدفًا، ويتقدم بـ 4 أهداف عن مطارده المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام الذي يملك 27 هدفًا.

وفشل محمد صلاح في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، والثالثة في جميع المسابقات، مع احتساب مباراة روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي المركز الثالث على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي يأتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، وفي رصيده 21 هدفًا، ثم زميله الإنجليزي رحيم سترلينغ وفي جعبته 18 هدفًا، ثم الإنجليزي الآخر جيمي فادري لاعب ليستر سيتي بـ17 هدفًا.

وتتبقى لليفربول مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي، ستكون أمام برايتون.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بعد تعادلين أمام وست بروميتش ألبيون وستوك سيتي، في حين خسر أمام تشيلسي اليوم.